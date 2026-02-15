Укр Рус
15 февраля, 08:27
Россияне били по Запорожью: в ОВА показали жуткие кадры последствий атаки

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Российский обстрел повредил жилые дома в Запорожье.
  • Воздушные силы предупреждали о ваорожих дронах в регионе ночью.

Ночь на 15 февраля в очередной раз была неспокойной из-за угрозы вражеских БпЛА. В частности, под ударом россиян оказалось Запорожье.

О том, какие разрушения вызвала атака, проинформировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Какие последствия удара по Запорожью?

По словам Федорова, обстрел повредил по меньшей мере 4 дома запорожцев.

Все службы работают на местах и помогают людям,
– добавил он.

Стоит также отметить, что ночью Воздушные силы предупреждали о российских дронах в регионе. БпЛА летели и на сам город Запорожье.

Повреждения жилых домов из-за российского обстрела: смотрите фото ОВА

Где еще били оккупанты в последнее время?

  • Вечером 14 февраля в Николаеве прогремели взрывы – город оказался под атакой вражеских беспилотников. В Одессе воздушная тревога продолжалась почти всю ночь. Российские силы наносили удары по объектам инфраструктуры.

  • По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В то же время в одном из районов города взрывная волна повредила окна в жилых домах и учебных заведениях.

  • В ночь на 14 февраля российские дроны разрушили здание райгосадминистрации в Новгороде-Северском. Также получил повреждения жилой дом в Одессе. В Вышгородском районе Киевской области в результате атаки ранения получили два человека.

  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что в условиях беспрецедентной интенсивности обстрелов Украина нуждается в значительно большем количестве средств ПВО.