Россия атаковала Запорожье дронами и КАБами: в городе загорелся дом, есть двое пострадавших

Утром 17 апреля вражеские войска направили ударные беспилотники на Запорожье. В одном из домов в Александровском районе вспыхнул пожар.

Об этом проинформировал глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно об ударе по Запорожью?

Следует отметить, что в 10:27 Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА на Запорожье с юга. Около 10:30 в городе были слышны взрывы. Впоследствии стало известно о повреждении жилого дома, там возник пожар.

Также враг запустил авиабомбы. Позже сообщалось о новом мощном взрыве в Запорожье. В ЗОВА проинформировали, что в результате атаки ранен мужчина; он находится под наблюдением медиков.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 2, 60-летней женщины и оказывают необходимую медицинскую помощь. Также на месте удара загорелись автомобили.

Известно о не менее трех локациях, где произошли атаки. В настоящее время уточняется состояние пострадавших. Есть повреждения домов. Все службы работают на месте,

— сообщил глава Александровской райадминистрации Александр Пшеничный.

Он также добавил, что будут установлены палатки у пострадавших домов, где люди смогут получить всю необходимую информацию и помощь.

Власти призывают местных жителей находиться в безопасных местах к отбою.

Напомним, что накануне, 16 апреля, вражеские войска обстреляли Запорожье, в результате чего погиб мужчина, еще 5 человек, в том числе двухлетний ребенок, получили ранения. Повреждены жилые дома, молитвенный дом, магазин и автомобили.