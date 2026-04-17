Про таке поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про удар по Запоріжжі?

Варто зауважити, що о 10:27 Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на Запоріжжя з півдня. Близько 10:30 у місті було чутно вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження житлового будинку, там виникла пожежа.

Згодом ворог запустив авіабомби. Пізніше повідомлялося про новий потужний вибух у Запоріжжі.

В ЗОВА поінформували, що внаслідок атаки поранений чоловік; він перебуває під наглядом медиків. Влада закликає місцевих перебувати в безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, що напередодні, 16 квітня, ворожі війська обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого загинув чоловік, ще 5 людей, зокрема дворічна дитина, дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, молитовний дім, магазин і автомобілі, рятувальники загасили пожежу авто.