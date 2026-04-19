Оккупанты ударили по Запорожью: погибла женщина, есть пострадавшие и разрушения
- Обстрел в Запорожье привел к гибели 55-летней женщины.
- В результате атаки разрушен жилой дом, возник пожар.
В воскресенье, 19 апреля, под российским огнем оказался пригород Запорожья. Там в результате атаки пострадали люди, к сожалению, есть и жертва удара.
Подробности вражеской атаки рассказали в ГСЧС.
Что известно об обстреле Запорожья?
Прежде всего отметим, что Воздушные силы предупреждали об угрозе КАБов для города. Местные медиа и мониторы писали о движении БпЛА на Запорожье, а также взрывы в городе около 11:30.
Спасатели сообщили, что по одному из адресов в результате удара разрушен жилой дом, там вспыхнул пожар. Из-под завалов на месте удара деблокировали тело 55-летней женщины.
Пожарные ликвидировали возгорание. На других локациях фиксировали частичные разрушения жилых домов, также повреждены соседние здания.
Травмы получили в целом три человека. Им оказывают необходимую помощь. Глава ЗОВА Иван Федоров добавил, что одной из пострадавших является женщина в возрасте 52 лет.
Последствия удара по Запорожью: смотрите фото ГСЧС
Напомним, в ночь на 18 апреля российские войска совершили атаку дронами по Запорожью. В результате ударов в Шевченковском и Александровском районах получили повреждения многоэтажка и девять частных домов.
Обратите внимание! Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в комментарии для 24 Канала отметил, что Россия не только продолжает массированные удары по Украине, но и может наращивать их интенсивность. Даже при эффективной работе ПВО уизбежать всех попаданий невозможно.
Где еще фиксировали последствия российских ударов?
В Полтавском районе посреди дня 19 апреля прогремел взрыв. Глава ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что российский беспилотник поразил объект железнодорожной инфраструктуры.
В ночь на 19 апреля Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе, в результате чего прозвучала серия взрывов. Погиб 16-летний парень, еще четыре человека, три женщины и мужчина, получили ранения.
Вражеские войска накануне атаковали FPV-дроном рейсовый микроавтобус в Покровской общине на Никопольщине. Среди пострадавших водитель, 14-летний подросток и две женщины, одну из которых доставили в больницу.
Ранее под ударом оказалась и энергетическая инфраструктура области: был поврежден важный объект, из-за чего без электроснабжения остались около 380 тысяч потребителей.