Дроны всю ночь терроризировали Запорожье: вспыхнул пожар и повреждены дома
- В ночь на 26 января дроны атаковали Запорожскую область.
- Российские удары повредили многоэтажки и частные дома в районе Вольнянска и Запорожья, но обошлось без пострадавших.
Россия продолжает атаковать Украину. В ночь на 26 января под ударом оказалась Запорожская область.
Там возник пожар. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Какие последствия атаки на Запорожскую область?
По данным Федорова, ночью россияне атаковали Запорожский район. Вследствие этого в Вольнянске поднялся пожар. Кроме этого, там повреждены многоэтажки – выбиты окна, изуродованы фасады.
Последствия атаки на Запорожье / Фото Запорожской ОВА
Впоследствии враг нанес удар по Запорожью. На месте атаки произошел пожар. Около 6:22 он второй раз атаковал город, ударив четыре раза.
Вследствие этого повреждены частные дома. В одном из домов произошло возгорание, которое уже потушили спасатели. К счастью, во время атак никто не пострадал.
Российские атаки на Украину: последние новости
Недавно российские оккупанты впервые применили дроны "Шахеды", управляемые через Starlink, во время удара по вертолетам в районе Кропивницкого. Однако Силы противовоздушной обороны сбили беспилотники, обошлось без последствий.
Кроме этого, Россия начала использовать новую модель скоростного беспилотника против Украины. Отмечается, что ударный дрон "Герань-5" может представлять серьезную угрозу для уже ослабленной украинской противовоздушной обороны.