На Запорожье обрушились КАБы и баллистика: более 15 тысяч абонентов остались без света

Враг продолжает терроризировать Запорожье. Утром 8 июля для города была объявлена угроза применения авиабомб. Впоследствии к этому добавилась еще и баллистическая угроза.

Из-за этого в Запорожье раздавались взрывы. О ситуации в городе сообщает глава ЗОВА Иван Федоров.

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Каковы последствия атаки на Запорожье?

Сначала поступила информация о разрушенном в результате обстрела здании одного из предприятий пищевой промышленности. Там пострадал 43-летний работник.

В течение всего утра угроза ударов сохранялась, к тому же появилась информация о проблемах с электроснабжением. В Запорожье без света остались 15 342 абонента. Среди них – 14 574 бытовых и 768 юридических потребителей.

Федоров отметил, что специалисты уже работают над устранением последствий атаки и восстановлением электроснабжения.

Впоследствии число пострадавших увеличилось. Россияне нанесли авиаудар по гаражному кооперативу. Там были зафиксированы разрушения. Мужчина и женщина получили ранения.

Последствия обстрелов: смотрите фото

Отметим, что ночью оккупанты ударили баллистикой и по Киеву. Взрывы в столице прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Так, в Деснянском районе в результате попадания ракеты загорелись складские помещения, а в Святошинском произошло возгорание в нежилом здании. Также есть информация о 2 пострадавших.