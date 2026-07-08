На Запорожье обрушились КАБы и баллистика: более 15 тысяч абонентов остались без света
Враг продолжает терроризировать Запорожье. Утром 8 июля для города была объявлена угроза применения авиабомб. Впоследствии к этому добавилась еще и баллистическая угроза.
Из-за этого в Запорожье раздавались взрывы. О ситуации в городе сообщает глава ЗОВА Иван Федоров.
Смотрите также: Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами: пострадали 2 человека
Каковы последствия атаки на Запорожье?
Сначала поступила информация о разрушенном в результате обстрела здании одного из предприятий пищевой промышленности. Там пострадал 43-летний работник.
В течение всего утра угроза ударов сохранялась, к тому же появилась информация о проблемах с электроснабжением. В Запорожье без света остались 15 342 абонента. Среди них – 14 574 бытовых и 768 юридических потребителей.
Федоров отметил, что специалисты уже работают над устранением последствий атаки и восстановлением электроснабжения.
Впоследствии число пострадавших увеличилось. Россияне нанесли авиаудар по гаражному кооперативу. Там были зафиксированы разрушения. Мужчина и женщина получили ранения.
Последствия обстрелов: смотрите фото
Отметим, что ночью оккупанты ударили баллистикой и по Киеву. Взрывы в столице прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Так, в Деснянском районе в результате попадания ракеты загорелись складские помещения, а в Святошинском произошло возгорание в нежилом здании. Также есть информация о 2 пострадавших.