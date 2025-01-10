Удар по Запорожью 8 января: в сети появились первые кадры после атаки

Россия 8 января атаковала Запорожье, в результате чего погибло 13 человек. В сети появились первые кадры с камеры патрульных после атаки на город.

Во время циничного российского обстрела Запорожья они одними из первых прибыли на место атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Почему удар по Запорожью вызвал большое количество раненых

Этот удар является самым масштабным с начала полномасштабного вторжения, где зафиксировано такое большое количество пострадавших одновременно. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров объяснил, что количество жертв и раненых вызвано тем, что удар произошел в час пик, когда жители города возвращались с работы.

Федоров говорит, что в это время многие люди, которые возвращались домой, находились в транспортных средствах. Он отметил, что было уничтожено два маршрутных такси и 36 автомобилей. Повреждения также получили трамваи, где погибли два человека.

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В полиции говорят, что патрульные прибыли на место, оказали помощь травмированным и помогали гражданам эвакуироваться в безопасные зоны, ведь угроза повторного удара была чрезвычайно высокой.

Полицейские также транспортировали раненых в больницы. Инспекторы перекрыли дорожное движение, чтобы обезопасить других людей.

Напомним, что 8 января Россия атаковала УАБами промышленную инфраструктуру Запорожья. В результате атаки погибли 13 человек, более 100 – ранены. Пострадали более 30 транспортных средств, на месте трагедии работало 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники.