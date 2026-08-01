Об этом сообщил корреспондент 24 Канала из Запорожья, отметив, к каким последствиям привели атаки россиян. Ранее враг нанес удар по складу логистического оператора в Запорожье, что привело к пожару. В результате атаки были уничтожены автомобили и повреждено здание.

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Корреспондент сообщил, что за последние сутки по состоянию на утро 1 августа враг нанес удар по гражданскому автомобилю недалеко от села Новосолоное в Запорожском районе. В результате атаки дроном машина загорелась. Известно, что 37-летний водитель погиб.

В целом, по данным Запорожской областной администрации, за сутки в регионе один погибший и двое раненых.

Также дрон прилетел в один из районов областного центра. Там получил ранение 39-летний мужчина.

Корреспондент отметил, что украинские операторы дронов, которые защищают Запорожье и ежедневно сообщают о том, что сбивают почти полсотни вражеских БПЛА, рассказали о новой тактике оккупантов.

Поскольку российские дроны активно сбиваются, противник поднимает их на высоту от трех до четырех километров, и оттуда они стремительно пикируют вниз на большой скорости – чтобы их не успели сбить. При этом рассчитывать на меткость во время стремительного пикирования не приходится. Задача этих дронов – просто упасть где-нибудь в жилой застройке и разбить окна, ранить людей, напугать их и т. д.,

– пояснил он.

Однако, по его словам, наши операторы дронов утверждают, что переориентировались и нашли способы сбивать беспилотники противника на такой высоте.

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Кроме того, за прошедшие сутки было нанесено более 1000 ударов врага по 56 населенным пунктам Запорожской области. В частности, регион 17 раз бомбила российская авиация, прилетело 786 дронов различной модификации. Также было три обстрела из реактивных систем и 220 артиллерийских ударов. Это примерно суточная норма боеприпасов, которую противник применяет на Запорожском направлении.

Напомним, что ранее, 26 июля, оккупанты нанесли удары УАБ по Запорожью. Враг поразил объект гражданской инфраструктуры в городе и повредил, в частности, расположенные рядом жилые дома. Кроме того, под удар попало учебное заведение. В результате ударов один человек погиб и шестеро получили ранения.