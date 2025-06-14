Горели авто, магазин, несколько зданий и не только: фото последствий вражеского удара по Запорожью
- На рассвете 14 июня россияне атаковали Запорожье "Шахедами".
- В результате атаки повреждены машины, магазин, остановка общественного транспорта и не только.
- Ранения получили двое полицейских.
Российские оккупанты продолжают террор украинских городов. Под прицелом врага в субботу, 14 июня, в очередной раз оказалось Запорожье.
Зафиксировано возгорание, также есть пострадавшие. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и местные власти.
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Последствия удара по Запорожью
Глава Запорожской ОГА сообщил, что на рассвете 14 июня оккупационная армия России атаковала город с помощью ударных БПЛА.
По состоянию на 6:31 Иван Федоров сообщил, что согласно уточненной информации Запорожье атаковали 14 вражеских "Шахедов"
"Получили ранения двое полицейских. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – сообщил глава ОВА.
Вскоре он сообщил, что двое правоохранителей получили осколочные ранения конечностей во время удара БпЛА. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.
Последствия вражеской атаки / Фото Запорожской ОГА
Из-за российского обстрела загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках,
– говорится в сообщении Федорова.
Городской совет также обнародовал жуткие фото сгоревших авто в результате атаки врага.
"Вместо парковки - пепелище", – пишут в городском совете.
Федоров сообщил, что во время утренней атаки враг ударил по автостоянке. Сгорели более 10 автомобилей.
Вражеские действия уничтожили десятки автомобилей / Фото Запорожского городского совета
Так, в результате атаки противника загорелись легковые автомобили, несколько зданий и склад, о чем сообщают в ГСЧС. Чрезвычайники ликвидируют все пожары.
Чрезвычайники ликвидируют последствия утреннего обстрела / Фото ГСЧС