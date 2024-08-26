Враг ударил 6 ракетами по объекту инфраструктуры: есть ли перебои со светом на Запорожье

Утром 26 августа российские оккупанты атаковали города Украины. Под прицел врага попала и Запорожская область.

В частности, детали о последствиях атаки россиян на Запорожье в эфире телемарафона рассказал председатель местной ОВА Иван Федоров, информирует 24 Канал.

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Подробности атаки на Запорожскую область

Утром враг атаковал Запорожскую область, выпустив не менее 6 ракет.

Ориентировочно 6 ракетами враг попал по одному из объектов инфраструктуры, после чего начался пожар,

– сообщил Иван Федоров.

К сожалению, во время этой атаки пострадали гражданские, ведь российские ракеты разрушили жилые дома в Запорожском районе. В результате атаки погиб мужчина, а еще одна женщина получила ранения.

По состоянию на 11:56 Федоров сообщал о продолжении работ по тушению пожара на объекте инфраструктуры.

"Начали открытие пунктов несокрушимости. Сейчас в области функционирует более 40 таких пунктов, где жители могут получить необходимую помощь. При необходимости, их количество может быть увеличено до более 300", – заявил Иван Федоров.

Он отметил, что перебоев с энергоснабжением нет.