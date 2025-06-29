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24 Канал Новости Украины Россияне обстреляли Степногорск на Запорожье из разных видов оружия: есть попадание в многоэтажку
29 июня, 10:04
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Россияне обстреляли Степногорск на Запорожье из разных видов оружия: есть попадание в многоэтажку

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Утром 29 июня, около 06:00, российские военные атаковали поселок Степногорск Запорожской области.
  • Враг использовал КАБы, РСЗО, дроны и артиллерию, попав по многоэтажке.

Утром воскресенья, 29 июня, российские военные атаковали Запорожскую область. Враг обстрелял поселок Степногорск.

Есть попадание в многоэтажку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке врага

Россияне атаковали поселок в Запорожье около 06:00. Для этого оккупанты использовали различные типы вооружения, в частности управляемые авиационные бомбы, реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.

Известно о попадании по многоэтажке. Информацию о пострадавших пока уточняют.

Напомним, враг продолжает обстреливать Запорожскую область. В частности, за прошедшие сутки он нанес 395 ударов по 13 населенным пунктам:

  • 1 ракета атаковала Запорожье;
  • 6 авиационных ударов осуществили по Каменскому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному и Белогорью;
  • 10 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новоданиловку и Чаривне;
  • 219 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Веселянку, Юльевку, Червоноднепровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне;
  • 159 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

В ОГА поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

 

 