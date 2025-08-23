21 августа россияне совершили массированную атаку по Украине, враг атаковал завод американской компании Flex в Мукачево. Завод расположен более чем в 800 километрах от линии фронта. Вероятно, Владимир Путин даже не планировал бить именно по американскому предприятию.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что для нашей страны хорошо, что завод принадлежит США. Отношения между Дональдом Трампом и российским диктатором могут только ухудшиться.

Чем обернется для Путина удар по американскому заводу в Мукачево?

По мнению публициста, скрыть удар по американскому заводу России точно не удастся. Американские инвестиции и деньги являются чувствительной темой для президента США.

"Я не думаю, что удар был замыслом Путина, это могла быть случайность. Это была атака на Запад Украины, на завод могли навести, не задумываясь, что он американский", – предположил он.

По мнению Богданова, хорошо, что завод был именно американским, ведь сейчас между Трампом и Путиным есть напряжение – Вашингтон ожидает от Москвы конструктива, то есть согласие на встречу российского диктатора и Владимира Зеленского. Поэтому история с ударом сыграет не на руку Путину.

Обратите внимание! Трамп уже отреагировал на российский удар по американскому заводу. Он сообщил, что уже сказал Путину, что недоволен этим.

Хотя российский диктатор имеет определенные тактические успехи по "любезности" Трампа, стратегически – раздражение Белого дома в отношении России только нарастает, ведь та просто оттягивает время для переговоров об окончании войны. Удар по американскому заводу только усилит злость Вашингтона в отношении страны-агрессора.

Что известно об американском заводе Flex?