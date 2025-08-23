Про це в ефірі 24 Каналу розповів публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що для нашої країни добре, що завод належить США. Відносини між Дональдом Трампом та російським диктатором можуть лише погіршитись.

Чим обернеться для Путіна удар по американському заводі у Мукачеві?

На думку публіциста, приховати удар по американському заводу Росії точно не вдасться. Американські інвестиції та гроші є чутливою темою для президента США.

"Я не думаю, що удар був задумом Путіна, це могла бути випадковість. Це була атака на Захід Україна, на завод могли навести, не замислюючись, що він американський", – припустив він.

На думку Богданова, добре, що завод був саме американським, адже зараз між Трампом та Путіним є напруга – Вашингтон очікує від Москви конструктиву, тобто згоду на зустріч російського диктатора та Володимира Зеленського. Тому історія з ударом зіграє не на руку Путіну.

Зверніть увагу! Трамп вже відреагував на російський удар по американському заводу. Він повідомив, що вже сказав Путіну, що незадоволений цим.

Хоч російський диктатор має певні тактичні успіхи щодо "люб'язності" Трампа, стратегічно – роздратування Білого дому щодо Росії лише наростає, адже та просто відтягує час для переговорів щодо закінчення війни. Удар по американському заводу лише посилить злість Вашингтону щодо країни-агресорки.

Що відомо про американський завод Flex?