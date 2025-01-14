Работает для ВПК России и производит взрывчатые вещества: в ЦПД объяснили, почему "Оргсинтез" важен
Дроны атаковали завод "Оргсинтез" в Казани, там вспыхнул пожар. В ПД прокомментировали значение этого завода для России.
Казанский завод "Оргсинтез", который оказался под атакой БпЛА, является стратегическим объектом, который имеет непосредственное значение для военно-промышленного комплекса России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.
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Производит компоненты для взрывчатых веществ
По словам Коваленко, предприятие специализируется на производстве материалов, которые применяли для создания военной техники, вооружения и составных частей.
Полиамиды, синтетический каучук и другие химические соединения завода используются в производстве бронетехники, шин для танков и БТР, а также пластмасс для оружия и снаряжения,
– написал руководитель ЦПД.
Кроме этого, завод также производит компоненты для взрывчатых веществ, которые используют в производстве боеприпасов.
Завод "Оргсинтез" атаковали ночью на 14 января. Известно, что там загорелись 3 цистерны, которые находились на территории завода. В то же время местные власти игнорируют атаку дронов и никак ее не комментируют.