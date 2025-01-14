Работает для ВПК России и производит взрывчатые вещества: в ЦПД объяснили, почему "Оргсинтез" важен

Дроны атаковали завод "Оргсинтез" в Казани, там вспыхнул пожар. В ПД прокомментировали значение этого завода для России.

Казанский завод "Оргсинтез", который оказался под атакой БпЛА, является стратегическим объектом, который имеет непосредственное значение для военно-промышленного комплекса России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Производит компоненты для взрывчатых веществ

По словам Коваленко, предприятие специализируется на производстве материалов, которые применяли для создания военной техники, вооружения и составных частей.

Полиамиды, синтетический каучук и другие химические соединения завода используются в производстве бронетехники, шин для танков и БТР, а также пластмасс для оружия и снаряжения,

– написал руководитель ЦПД.

Кроме этого, завод также производит компоненты для взрывчатых веществ, которые используют в производстве боеприпасов.

Завод "Оргсинтез" атаковали ночью на 14 января. Известно, что там загорелись 3 цистерны, которые находились на территории завода. В то же время местные власти игнорируют атаку дронов и никак ее не комментируют.