Казанський завод "Оргсинтез", який опинився під атакою БпЛА, є стратегічним об'єктом, який має безпосереднє значення для військово-промислового комплексу Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Виробляє компоненти для вибухових речовин

За словами Коваленка, підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, які застосовували для створення військової техніки, озброєння та складових частин.

Поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження,

– написав керівник ЦПД.

Крім цього, завод також виробляє компоненти для вибухових речовин, які використовують у виробництві боєприпасів.

Завод "Оргсинтез" атакували вночі проти 14 січня. Відомо, що там загорілись 3 цистерни, які перебували на території заводу. Водночас місцева влада ігнорує атаку дронів та ніяк її не коментує.