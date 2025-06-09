Очень жирная цель: Коваленко прокомментировал удар по заводу "Прогресс" в Чебоксарах
- Удар БпЛА по заводу "Прогресс" в Чебоксарах остановил его работу на неопределенный срок.
- Завод "Прогресс" производил критические компоненты для ракет "Искандер", "Калибр" и различных БпЛА.
- Завод обеспечивал системы наведения и стабилизации для тяжелой боевой техники.
- Российские власти утверждают, что "все сбили", но завод не может продолжать работу.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал удар БпЛА по заводу "Прогресс" в российских Чебоксарах. Это предприятие является производителем деталей к ракетам "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-69 и различных БпЛА.
Завод не может продолжать работу после разрушений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.
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Что означает атака дронов на завод "Прогресс" в Чебоксарах
Что-то неизвестное прилетело по заводу "Прогресс" в Чебоксарах, который задействован в цикле ракетостроения, включая "Искандер",
– сообщил Коваленко.
Продукцией завода являются электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники – от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер". Эти узлы являются критическим элементом, без которого ракеты не могут наводиться на цель.
Завод "Прогресс" обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки.
Например, на предприятии изготавливают модули типа "Комета" – это российский спутниковый навигационный модуль, который обеспечивает работу с GLONASS/GPS и имеет защиту от глушения сигнала.
Такие модули используются в: оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах типа "Калибр", Х-101, Х-69, планирующих авиабомбах (УМПК), беспилотниках "Орлан-10", Lancet, в новых "Шахедах",
– говорит Коваленко.
Известно, что завод больше не может продолжать работу, его останавливают на неопределенный срок. Российские власти, конечно же заявляют, что "все сбили".