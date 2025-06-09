В России цинично врут, что атака в Чебоксарах якобы прошла "без последствий": что там происходило

Россияне снова солгали об атаке по России. Они примешивают проблемы и заявляют, что удар по Чебоксарам, произошедший в ночь на 9 июня, не нанес потерь.

Военный аналитик Константин Сивков заявил российским пропагандистам, что атака по заводу, который производит электронику для российской армии, прошла без последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В России снова соврали: что на самом деле поразили Силы обороны в Чебоксарах

В Чувашской республике Украина нанесла удар по мощностям военно-промышленного комплекса России. Под атаку попало акционерное общество "ВНИИР-Прогресс" и ООО "АБС Электро".

В объекты попали по меньшей мере два БпЛА, в результате чего начался масштабный пожар. Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Предприятие работает с навигационным оборудованием и производит адаптивные антенны "Комета". Россияне используют их, в частности, для создания ударных дронов типа "Шахеды", а также в унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для КАБов и другом высокоточном вооружении.

К тому же 9 июня подразделения Сил обороны Украины ударили по аэродрому "Саваслейка", что в Нижегородской области России. Оттуда страна-агрессор запускает ракеты по территории Украины, используя стратегическую авиацию.

Чтобы ложь россиян, которые делают "официальные заявления" не разоблачилась, в 12 регионах страны запретили публиковать фото и видео с атаками украинских беспилотников. Ограничения действуют в Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Тверской, Тульской и Калужской областях, а также в Адыгее, Калмыкии и Санкт-Петербурге.