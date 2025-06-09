Військовий аналітик Костянтин Сівков заявив російським пропагандистам, що атака по заводу, який виробляє електроніку для російської армії, пройшла без наслідків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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У Чуваській республіці Україна завдала удару по потужностях військово-промислового комплексу Росії. Під атаку потрапило акціонерне товариство "ВНІІР-Прогрес" і ТОВ "АБС Електро".

В об'єкти влучили щонайменше два БпЛА, в результаті чого почалася масштабна пожежа. Цю інформацію підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.

Підприємство працює з навігаційним обладнанням та виробляє адаптивні антени "Комета". Росіяни використовують їх, зокрема, для створення ударних дронів типу "Шахеди", а також в уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для КАБів та іншому високоточному озброєнні.

До того ж 9 червня підрозділи Сил оборони України вдарили по аеродрому "Саваслейка", що в Нижньогородській області Росії. Звідти країна-агресорка запускає ракети по території України, використовуючи стратегічну авіацію.

Аби брехня росіян, які роблять "офіційні заяви" не викрилася, у 12 регіонах країни заборонили публікувати фото й відео з атаками українських безпілотників. Обмеження діють в Астраханській, Володимирській, Волгоградській, Івановській, Курській, Ленінградській, Тверській, Тульській і Калузькій областях, а також в Адигеї, Калмикії та Санкт-Петербурзі.