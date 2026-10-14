Россия всю ночь наносила удары по железной дороге: под ударом оказались объекты в 5 областях

В ночь на 14 октября российские войска наносили удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Под атакой оказались сразу пять областей.

Об этом сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский.

Каковы последствия атак на железную дорогу?

Враг совершил атаку на объекты железнодорожной инфраструктуры в пяти регионах Украины. В частности, под атаку попали локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

В то же время благодаря своевременным мерам безопасности удалось избежать жертв среди пассажиров и работников железной дороги.

В настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением движения поездов.

Выбивало энергоснабжение – наши специалисты тут же восстанавливали его; из-за негабаритных повреждений блокировались ключевые направления – организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд. Главное – все были заблаговременно предупреждены, четко эвакуированы и пережили ночь без пострадавших и человеческих потерь. Материальные потери – существенные, уже с утра работаем над восстановлением,

– написал Перцовский.

Напомним, Россия ночью и утром 14 октября массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. Под ударом оказались важные энергетические объекты столицы, поэтому в нескольких районах возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

По предварительным данным, в результате российской атаки погибли три человека, еще как минимум 21 человек пострадал, среди них – ребенок. В Деснянском районе в результате удара по многоэтажному дому возник пожар площадью 400 квадратных метров, спасатели эвакуировали 16 жильцов дома.

Также пожары и повреждения зафиксированы в Днепровском, Дарницком, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Из-за последствий атаки в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов ввели аварийные отключения электроэнергии.