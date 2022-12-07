"Шахиды" ночью атаковали Житомирщину: обломки повредили объект инфраструктуры

Россия не перестает атаковать мирные города Украины. В ночь на 7 декабря враг снова нанес удар по нашему государству дронами-камикадзе "Шахид-136".

"Шахиды" ночью атаковали Житомирщину

В частности, атаковали Коростенский район Житомирщины. К счастью, дрон сбили, но его обломки повредили объект инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-секретарь Прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

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Так, ночью 7 декабря во время воздушной тревоги в Коростенском районе сбили иранский дрон. Он был ликвидирован бойцами 115 бригады территориальной обороны, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Иранский дрон-камикадзе "Shahed-136", уничтоженный сегодня ночью на севере Житомирщины, был сбит бойцами 115-й бригады территориальной обороны,

– заявил он.

Добавил, что воздушную цель отслеживали Силы обороны с момента пересечения границы области до непосредственного уничтожения. Жертв и пострадавших на месте падения нет.

Обломки повредили объект инфраструктуры

Татьяна Гоша рассказала, что ночью российские войска атаковали беспилотником объект гражданской инфраструктуры Житомирской области. По ее словам, около 2:00 ночи Вооруженные силы РФ атаковали дроном гражданскую инфраструктуру области.

Беспилотник уничтожили Силы обороны Украины, но обломки летательного аппарата повредили объект инфраструктуры, расположенный вблизи села Коростенском районе. Она добавила, что с места падения изъяли обломки беспилотного летательного аппарата с надписью "Герань". В настоящее время устанавливаются другие обстоятельства вражеской атаки.

В Коростенском районе Житомирской области ночью сбили иранский дрон / Фото Прокуратуры Житомирской области

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