В ВСУ объяснили, зачем россияне сбросили авиабомбы на Змеиный

Российские террористы атаковали остров Змеиный в Черном море авиабомбами. Впоследствии в оперативном командовании рассказали, зачем россияне предприняли такие действия.

В ночь на 11 февраля оккупанты ударили по змеиному в Одесской области двумя бомбардировщиками Су-24М, сбросив с них 4 авиабомба. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что Россия нужна хоть какая-то "победа" – поэтому и она предпринимает такие действия. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Проверяют готовность Вооруженных Сил"

По словам Гуменюк, понятно, что врагу не удается достичь реальных успехов на поле боя, поэтому они делают нечто подобное, чтобы создать нужный информационный фон. Кроме того, захватчики намерены проверить нашу готовность к обороне.

Атаковали они его (остров Змеиный – 24 Канал) авиабомбами. Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге. Они пытаются также проверить нашу готовность к обороне и разузнать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать.

– подчеркнула спикер.