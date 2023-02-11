У ніч проти 11 лютого окупанти вдарили по зміїному на Одещині двома бомбардувальниками Су-24М, скинувши з них 4 авіабомби. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що Росія потрібна хоч якась "перемога" – тому й вона вдається до таких дій. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Перевіряють готовність Збройних Сил"

Зі слів Гуменюк зрозуміло, що ворогові не вдається досягти реальних успіхів на полі бою, тому вони роблять щось подібне, аби створити потрібний інформаційний фон. Окрім того, загарбники мають намір перевірити нашу готовність до оборони.

Атакували вони його (острів Зміїний – 24 Канал) авіабомбами. Це говорить про те, що вони натякають на розвиток подій, зокрема і на півдні. Вони намагаються також перевірити нашу готовність до оборони та вивідувати, чи не облаштували ми там вже потужний бастіон, який їм знову доведеться штурмувати,

– наголосила речниця.

Водночас вона зазначила, що перед атакою окупанти хотіли вивідати ситуацію в цьому регіоні. І лише після цього демонстрували свою "силу" та "присутність". Однак, за словами Гуменюк, бомбили вони те, "що самі там і позалишали".

Зверніть увагу! На початку повномасштабного вторгнення російським окупантам на деякий час вдалось захопити Зміїний, однак уже на початку липня 2022 над островом майорів український стяг. Тому, очевидно, Гуменюк мала на увазі те, що після окупації Зміїного та його звільнення на острові не залишилось жодних важливих військових об'єктів, адже росіяни за час свого перебування там усе знищили.

Де розташований Зміїний: дивіться на карті

До цієї теми також згадаємо, що 10 лютого була чергова масована атака на енергооб'єкти нашої держави. Власне, окупанти чергове хотіли занурити громадян України в темряву, однак їм не вдалось цього зробити. Водночас важливо, що декілька ворожих ракет вдерлися в повітряний простір Молдови та Румунії. На цьому наголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.