В Николаевской области ночью враг атаковал энергетический объект: есть отключения абонентов

Россияне продолжают террор регионов Украины, в частности, под ударом в очередной раз оказалась Николаевская область. Там в ночь на 26 сентября россияне атаковали энергетический объект.

В результате этого произошло обесточивание абонентов. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Россия атаковала Николаевскую область

В ночь на 26 сентября на территории Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Детали относительно вероятных последствий и результатов глава местной ОВА пообещал обнародовать позже.

В то же время есть информация об обесточивании потребителей в результате атаки оккупантов. К счастью, обошлось без раненых.

Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, есть отключение абонентов. Большую часть уже запитано энергетиками, работы продолжаются. Пострадавших нет,

– отметил Ким.

Он также напомнил, что накануне враг атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. В результате чего, в селе Дмитровка повреждены два автомобиля. Там также обошлось без пострадавших.

К слову, также Киевская городская военная администрация информировала о работе ПВО над Киевом в 05:20, а перед тем еще несколько раз в течение ночи. Кроме того, противовоздушная оборона работала и на территории Ивано-Франковской области.