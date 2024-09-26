Внаслідок цього сталося знеструмлення абонентів. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Росія атакувала Миколаївщину

У ніч проти 26 вересня на території Миколаївської області силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Деталі стосовно ймовірних наслідків та результатів очільник місцевої ОВА пообіцяв оприлюднити згодом.

Водночас є інформація про знеструмлення споживачів внаслідок атаки окупантів. На щастя, минулося без поранених.

Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в області, є відключення абонентів. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає,

– зазначив Кім.

Він також нагадав, що напередодні ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок чого, у селі Дмитрівка пошкоджено два автомобілі. Там також минулося без постраждалих.

До слова, також Київська міська військова адміністрація інформувала про роботу ППО над Києвом о 05:20, а перед тим ще кілька разів упродовж ночі. Крім того, протиповітряна оборона працювала й на території Івано-Франківської області.