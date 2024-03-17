Атака на Николаев: каковы последствия российского обстрела

Около 14 часов российские военные атаковали Николаев баллистикой. Уже известно о по меньшей мере 5 пострадавших. Также есть повреждения многих домов.

В результате вражеского обстрела снова повреждены частные дома и авто. Подробнее о последствиях российской атаки рассказал городской голова.

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Александр Сенкевич сообщил, что повреждено много частных домов. В частности, окна, крыши. Вылетели окна и в квартирах. Кроме того, повреждены машины.

Известно, что 5 человек получили ранения.

"Более подробные цифры сообщу после того, как обследуем район прилетов", – написал Сенкевич.