Как десятки снарядов летели на жилые районы Никополя: видео обстрела

российские оккупационные войска в ночь на 29 июля ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. По предварительной информации, люди не пострадали.

Как снаряды летели на жилые районы Никополя

Захватчики выпустили до 80 снарядов. Только накануне на Никополь полетело до 40. В сети появилось видео, на котором виден момент обстрела. Его опубликовал глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко.

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На опубликованных кадрах видно, как ночью снаряды "прилетели" по гражданской инфраструктуре. В результате обстрела начали возникать пожары.

Смотрите момент "прилетов": видео

Атака 30 июля на Никополь: коротко

Каждый день российские военные наносят удары по разным регионам Украины. Сегодня ночью несколько раз накрыли Днепропетровскую область из "Градов". Огонь направили на Никополь и Красногригорьевскую общину.

Вражеская атака повредила 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Также разрушения получили 2 местных предприятия, а еще повреждено пол десятка грузовиков. Кроме того, вышла из строя электросеть. До 1000 человек остались без света.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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