Россияне ночью атаковали Новомосковск: разбита почти вся коммунальная техника

Российские военные продолжают терроризировать Днепропетровскую область. Известно, что в ночь на 7 февраля оккупанты ударили по Новомосковску дронами-камикадзе. Разбита почти вся коммунальная техника.

Подробнее об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он также показал в сети фото последствий по Новомосковску.

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Враг разбил коммунальную технику

Из-за ночной атаки в Новомосковске разбита почти вся коммунальная техника. Тракторы, экскаваторы, многофункциональные машины, самосвал,

– отметил Лысак.

Он сообщил, что российские захватчики своими дронами побили предприятие, которое занимается благоустройством города, а также заботится о его уюте. По словам главы ОВА, убирать улицы или расчищать снег в Новомосковске практически нечем.

Глава ОВА ранее отметил, что ночью российские захватчики направили несколько своих "Шахедов" на Новомосковский район. ВзК "Восток" сбило два дрона-камикадзе. Он сообщал, что на территории коммунального предприятия зафиксированы попадания. Что повреждены здания и автомобили. Также вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить.

Последствия атаки по коммунальному предприятию в Новомосковске / Фото ОВА

Россия запустила 64 воздушные цели

Обратим внимание, что с начала суток 7 февраля российские военные запустили по Украине сразу 64 воздушные цели. Говорится о ракетах и дронах-камикадзе. Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оккупанты для атаки применили:

20 "Шахедов", запущенных с полуострова Крым;

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, запущенных с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС;

4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3;

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", запущенные с Черного моря;

3 баллистические ракеты "Искандер-М", запущены из Крыма и Воронежской области;

и 3 зенитные управляемые ракеты С-300, запущены из Белгородской области.

По результатам боевой работы огневыми средствами Воздушных сил и Сил обороны удалось уничтожить 44 воздушные цели врага. Говорится о 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крылатые ракеты "Калибр", а также 15 дронов-камикадзе "Шахед".