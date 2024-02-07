Детальніше про це розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він також показав у мережі фото наслідків по Новомосковську.

Читайте також Під ударом опинилося 6 областей, є загиблі: все, що відомо про масовану атаку 7 лютого

Ворог потрощив комунальну техніку

Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид,

– зазначив Лисак.

Він повідомив, що російські загарбники своїми дронами побили підприємство, яке займається доброустроєм міста, а також дбає про його затишок. За словами глави ОВА, прибирати вулиці або розчищати сніг у Новомосковську практично нічим.

Глава ОВА раніше зазначив, що вночі російські загарбники спрямували кілька своїх "Шахедів" на Новомосковський район. ПвК "Схід" збило два дрони-камікадзе. Він повідомляв, що на території комунального підприємства зафіксовані влучання. Що пошкоджені будівлі та автомобілі. Також спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно загасити.

Наслідки атаки по комунальному підприємстві у Новомосковську / Фото ОВА

Росія запустила 64 повітряні цілі

Звернімо увагу, що від початку доби 7 лютого російські військові запустили по Україну відразу 64 повітряні цілі. Мовиться про ракети та дрони-камікадзе. Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, окупанти для атаки застосували:

20 "Шахедів", запущених з півострова Крим;

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, запущених з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС;

4 крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3;

3 крилаті ракети морського базування "Калібр", запущені з Чорного моря;

3 балістичні ракети "Іскандер-М", запущені з Криму та Воронезької області;

та 3 зенітні керовані ракети С-300, запущені з Бєлгородської області.

За результатами бойової роботи вогневими засобами Повітряних сил та Сил оборони вдалося знищити 44 повітряні цілі ворога. Мовиться про 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крилаті ракети "Калібр", а також 15 дронів-камікадзе "Шахед".