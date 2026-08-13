Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, озвучив, что среди объектов, пострадавших в портовой инфраструктуре Новороссийска, в частности, есть те, которые использовались для отгрузки сельскохозяйственной продукции. А в этом регионе Россия в первую очередь торгует похищенными украинскими ресурсами с оккупированных территорий.

Атака на Новороссийск: по просьбе США Украина меняет цели

Эксперт по международной безопасности подчеркнул, что если Украина не может добиться того, что определенные государства, такие как Турция, например, перестали покупать сельскохозяйственную продукцию в России, в частности украинского происхождения, то тогда нужно пытаться добиться того, чтобы страна-агрессор физически не имела возможности отгружать ее и получать от этого поступления в бюджет.

Эти средства, как подчеркнул Жовтенко, сейчас конвертируются в те системы поражения, которые Россия использует для того, чтобы уничтожать все, до чего она может дотянуться непосредственно на территории Украины.

То есть, по его словам, с одной стороны, это удар по российскому партнерству, в том числе с Турцией. С другой стороны, это очень серьезный удар по способности России осуществлять внешнюю торговлю, в первую очередь в западном направлении и в сторону юга.

О важности ударов по Новороссийску: смотрите в видео

Жовтенко обратил внимание на то, что в западных СМИ распространяется информация о том, что вице-президент США Джей Ди Венс обратился с просьбой к Зеленскому, чтобы Украина перестала наносить удары по тем танкерам, которые имеют отношение к американскому бизнесу в этом регионе. Ранее, по его словам, американцы просили не наносить слишком сильных ударов по отдельным частям портовых терминалов в Новороссийске, поскольку там находятся бизнес-интересы США, например, компании Chevron.

Мы согласились этого не делать, переключили внимание на другие объекты. Но, очевидно, администрация Трампа тоже переключилась на другие вещи. Мы – на танкеры. Теперь американцы вспомнили о них и сказали, что нужно чуть меньше наносить удары по тем танкерам, которые связаны с присутствием американского бизнеса в этом регионе. Поскольку нам очень трудно отказать нынешней администрации Трампа, учитывая ту ситуацию, в которой мы и европейские союзники находимся в контексте поставок американского оружия, нам нужно идти на разумные компромиссы с Белым домом,

– пояснил Жовтенко.

Как отметил эксперт по международной безопасности, Венс просит не трогать танкеры, но ничего не говорит о портовой инфраструктуре Новороссийска, в этом и заключается компромисс. А если в дальнейшем США будут призывать не наносить удары по портовой инфраструктуре, то, как прогнозирует Жовтенко, Силы обороны вернутся к ударам по танкерам.

Требования со стороны администрации Дональда Трампа не носят стратегический характер, они ситуативны. Американский бизнес, присутствующий в регионе, в определенный момент обращается с эпизодическими просьбами к президенту США, и тот пытается их удовлетворить. Но комплексной картины в этой ситуации с американской стороны нет. Пока ее нет, этим нужно точно пользоваться,

– считает Жовтенко.

Две основные цели операции в Новороссийске

Анализируя удары по Новороссийску, эксперт по международной безопасности пояснил, что ключевые цели заключаются в том, чтобы перерезать российскую логистику в регионе Черного моря и максимально сократить экспортные возможности России.

Вторая часть этой стратегии – это продолжение системных ударов Сил обороны Украины по российской военной инфраструктуре. Это не только удары вглубь России, но и по российским военным объектам в южном направлении на территории временно оккупированного Крыма. Но, в частности, это также атаки и по Новороссийску, поскольку остатки вражеского Черноморского флота бежали из Севастополя именно туда,

– напомнил Жовтенко.

Новороссийск Россия также использует в качестве базы, с чего обслуживает ракетоносцы, запускающие по территории Украины крылатые ракеты. Что Украина начала в Крыму с целью нейтрализации российского военно-морского потенциала в Черном море, продолжается в Новороссийске.

Примечательной особенностью удара по Новороссийску является то, что он был комбинированным. То есть помимо беспилотников воздушного и морского типа Украина применила и ракетные средства поражения. Эксперт по международной безопасности отметил, что Силы обороны Украины пытаются максимально увеличить свой потенциал, чтобы поражать цели в России.

Мы стараемся нарастить интенсивность и сокрушительность наших ударов по территории России. Мы прекрасно понимаем, что это принуждение путинского режима, если не к миру, то, по крайней мере, к согласию на начало политического урегулирования российско-украинской войны, должно сопровождаться постоянной эскалацией с нашей стороны, повышением напряжения и интенсивности ударов по территории России,

– подчеркнул Жовтенко.

Подводя итог, он добавил, что что произошло в Новороссийске – это очередное свидетельство эволюции украинских возможностей. Результативность этих ударов, их разрушительный потенциал с каждым разом становится все больше.