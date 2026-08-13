Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко, вказавши на те, що серед тих об'єктів, які були уражені в портовій інфраструктурі в Новоросійську, зокрема є ті, які були залучені до відвантаження сільськогосподарської продукції. А в цьому регіоні Росія першочергово торгує краденими українськими ресурсами з окупованих територій.

Атака по Новоросійську: на прохання США Україна змінює цілі

Експерт з міжнародної безпеки наголосив, що якщо Україна не може досягти того, щоб певні держави, такі як Туреччина, наприклад, перестали купувати сільськогосподарську продукцію в Росії, зокрема українського походження, то тоді треба пробувати робити так, щоб країна-агресорка фізично не мала можливості відвантажувати її та отримувати з цього надходження до бюджету.

Ці кошти, як підкреслив Жовтенко, зараз конвертуються в ті системи ураження, які Росія використовує для того, щоб знищувати все, до чого вона може дотягнутися безпосередньо на території України.

Тобто, за його словами, з одного боку це удар по російському партнерству, в тому числі з Туреччиною. З іншого боку, це дуже серйозний удар по здатності Росії здійснювати зовнішню торгівлю, першочергово в західному напрямку і в бік півдня.

Про важливість ударів по Новоросійську: дивіться у відео

Жовтенко звернув увагу на те, що в західних медіа поширюється інформація, що віцепрезидент США Джей Ді Венс звернувся з проханням до Зеленського, щоб Україна перестала бити по тих танкерах, які мають відношення до американського бізнесу в цьому регіоні. Раніше, з його слів, американці просили не дуже сильно бити по окремих частинах портових терміналів в Новоросійську, бо там є бізнес-інтереси США, наприклад, компанії Chevron.

Ми погодилися цього не робити, відвернули увагу на інші об'єкти. Але очевидно, адміністрація Трампа теж перемикнулася на інші речі. Ми – на танкери. Тепер американці згадали про них, що треба трошки менше бити по тих танкерах, які пов'язані із присутністю американського бізнесу в цьому регіоні. Оскільки нам дуже важко відмовити теперішній адміністрації Трампа, беручи до уваги те, в якій ситуації ми й європейські союзники перебувають у контексті постачання американської зброї, нам треба йти на розумні компроміси з Білим домом,

– пояснив Жовтенко.

Як зауважив експерт з міжнародної безпеки, Венс просить не чіпати танкери, але нічого не каже про портову інфраструктуру Новоросійська, в цьому вбачається компроміс. А якщо далі США закликатимуть не уражати портову інфраструктуру, тоді, як прогнозує Жовтенко, Сили оборони повернуться до ударів по танкерах.

Вимоги з боку адміністрації Дональда Трампа не є стратегічними, вони ситуативні. Американський бізнес, який присутній в регіоні, звертається в певну мить з епізодичними проханнями до президента США, він намагається їх задовольняти. Але комплексної картини в цій ситуації з американського боку немає. Поки її немає, цим треба точно користуватися,

– вважає Жовтенко.

Дві основні мети операції в Новоросійську

Аналізуючи удари по Новоросійську, експерт з міжнародної безпеки пояснив, що ключові цілі криються в тому, аби обрізати російську логістику в регіоні Чорного моря і максимально зменшити експортні можливості Росії.

Друга частина цієї стратегії – це продовження системних ударів Сил оборони України по російській військовій інфраструктурі. Це не лише удари в глибину Росії, а й по російських військових об'єктах у південному напрямку у тимчасово окупованому Криму. Але зокрема це також атаки й по Новоросійську, бо залишки ворожого Чорноморського флоту втекли із Севастополя саме туди,

– нагадав Жовтенко.

Новоросійськ Росія теж використовує як базу, з якої обслуговує ракетоносці, які запускають по території України крилаті ракети. Те, що Україна почала в Криму задля нейтралізації російського військово-морського потенціалу в Чорному морі, продовжує в Новоросійську.

Примітною рисою удару по Новоросійську, є те, що він був комбінований. Тобто крім безпілотників повітряного і морського типу Україна застосувала і ракетні засоби ураження. Експерт з міжнародної безпеки зазначив, що СОУ намагаються максимально збільшити свій потенціал, щоб вражати цілі в Росії.

Ми намагаємося наростити інтенсивність і нищівність наших ударів по території Росії. Ми чудово розуміємо, що оцей примус путінського режиму, якщо не до миру, то принаймні до згоди на початок політичного врегулювання російсько-української війни, має супроводжуватися постійною ескалацією з нашого боку, підвищенням напруги й градусу ударів по території Росії,

– наголосив Жовтенко.

Підсумовуючи, він додав, що те, що відбулося в Новоросійську – це чергове свідчення еволюції українських спроможностей. Результативність цих ударів, їх руйнівний потенціал з кожним разом стає все більшим.