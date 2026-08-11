В Генштабе подтвердили поражение одного из крупнейших российских НПЗ в Орске

В ночь на 11 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез". После атаки на предприятии был зафиксирован пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о поражении НПЗ?

В ночь на 11 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез", расположенному в Оренбургской области России.

После удара на территории зафиксировали пожар. В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Отметим, что "Орскнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Оренбургской области и важным предприятием российского топливно-энергетического сектора.

Мощность предприятия составляет около 6 миллионов тонн нефти в год. В частности, он перерабатывает нефть и производит широкий спектр нефтепродуктов, среди которых автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другая продукция.

Завод расположен примерно в 1960 километрах от Украины и выпускает более 30 видов нефтепродуктов. Важность НПЗ для российской военной машины заключается прежде всего в производстве топлива, необходимого для работы военной техники и авиации.

Генеральный штаб Украины ранее прямо указывал, что предприятие участвует в обеспечении российской оккупационной армии, а удары по нему направлены на то, чтобы затруднить поставки топлива войскам.

Особое значение имеет то, что предприятие производит авиационный керосин и дизельное топливо – критически важные виды продукции для российской армии. Кроме того, завод располагает разветвленным перерабатывающим комплексом, в частности установками первичной переработки нефти, каталитического риформинга и гидроочистки.

Напомним, в сети после атаки распространились кадры масштабного пожара и густого дыма над территорией НПЗ. Около 08:00 в Орске также сообщили о повторных взрывах.

Украинские дроны уже неоднократно атаковали "Орскнефтеоргсинтез", в частности сообщения о предыдущей атаке на завод появлялись в апреле 2026 года. Тогда в результате атаки на территории предприятия возник пожар. В тот же день беспилотники провели атаки на объекты нефтяной инфраструктуры также в Пермском крае, где сообщалось о пожарах.