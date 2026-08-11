Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про ураження НПЗ?

У ніч проти 11 серпня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Орскнефтеоргсинтез", що розташований в Оренбурзькій області Росії.

Після ураження на території зафіксували пожежу. У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків уточнюються.

Зауважимо, що "Орскнефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів Оренбурзької області та важливим підприємством російського паливно-енергетичного сектору.

Потужність підприємства становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Зокрема, він переробляє нафту та виробляє широкий спектр нафтопродуктів, серед яких автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум та інша продукція.

Завод розташований приблизно за 1960 кілометрів від України та випускає понад 30 видів нафтопродуктів. Важливість НПЗ для російської воєнної машини полягає насамперед у виробництві пального, необхідного для роботи військової техніки та авіації.

Генштаб України раніше прямо зазначав, що підприємство залучене до забезпечення російської окупаційної армії, а удари по ньому мають на меті ускладнити постачання пального військам.

Окреме значення має те, що підприємство випускає авіаційний гас та дизельне пальне – критично важливі види продукції для російської армії. Крім того, завод має розгалужений комплекс переробки, зокрема установки первинної переробки нафти, каталітичного риформінгу та гідроочистки.

Нагадаємо, у мережі після атаки поширилися кадри масштабної пожежі та густого диму над територією НПЗ. Близько 08:00 в Орську також повідомили про повторні вибухи.

Українські дрони вже неодноразово атакували "Орскнефтеоргсинтез", зокрема повідомлення про попередню атаку на завод з'являлися у квітні 2026 року. Тоді внаслідок атаки на території підприємства виникла пожежа. Того ж дня безпілотники атакували об'єкти нафтової інфраструктури також у Пермському краї, де повідомляли про пожежі.