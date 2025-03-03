Оккупанты заявляют об ударе: под Ростовом слышны взрывы, может гореть нефтебаза

Вечером в понедельник, 3 марта, россияне сообщили о взрывах в Ростовской области из-за якобы атаки БПЛА. Обнародовали информацию о пожаре на территории нефтебазы в Чертковском районе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Заметим, что россияне также заявляют о работе противовоздушной обороны по беспилотникам. Также публикуют кадры со вспышками.

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Что известно об атаке на объект

Вечером на территории Ростовской области объявили об опасности из-за якобы беспилотных летательных аппаратов. По данным местных властей, так называемая "пво" отражала атаку возле Новошахтинска. Позже телеграмм-каналы сообщили об атаке на нефтебазу в Чертково.

Под Ростовом атаковали объект: смотрите видео

Согласно обнародованной информации от губернатора области, там слышали взрывы, после чего появились сообщения о возгорании на вражеском объекте. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате этого нет.

Персонал нефтебазы был эвакуирован, пострадавших, заранее, нет. На месте находятся пожарные, они начали тушить, однако из-за сильного огня сделать это пока трудно,

– говорится в сообщении росСМИ.

Россияне публикуют кадры вспышек: смотрите видео

Заметим, что сами россияне в сети также подтверждают информацию о пожаре на НПЗ.

Россияне жалуются на атаку по НПЗ / Скриншоты Петра Андрющенко

Напомним, недавно дроны атаковали порт в Туапсе в Краснодарском крае. Это ключевой грузовой морской порт государства-террористки на Черном море. Там расположен один из крупнейших в России нефтеналивных терминалов. В регионе во время ночной атаки слышали по меньшей мере 40 взрывов.