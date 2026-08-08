Два больших российских НПЗ в Сызрани и Ильске горят после атаки дронов

В ночь на 8 августа в российской Сызрани Самарской области прогремела серия взрывов. После этого местные жители начали сообщать о пожаре на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода.

Видео с места пожара опубликовала Exilenova+.

Что известно об атаке на НПЗ?

В сети появились видео и фотографии, на которых видно масштабное возгорание. Пожар на предприятии начался около 2 часов ночи. По состоянию на утро НПЗ до сих пор горит.

Сызрань снова в огне: смотрите видео

Информации о возможных пострадавших пока нет. Местные жители сообщают, что атака произошла именно в районе установки атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ) и резервуаров для хранения нефти.

Дроны провели атаку на Сызрань: смотрите видео

Губернатор Самарской области России Вячеслав Федорищев подтвердил атаку беспилотников на один из промышленных объектов региона. По его словам, ночью предприятие подверглось удару, а в настоящее время на месте падения дронов работают оперативные службы и продолжается ликвидация последствий. Информацию о возможных пострадавших российские власти пока уточняют.

Сызранский НПЗ является одним из больших предприятий российской нефтяной отрасли и входит в структуру государственной нефтяной компании "Роснефть". Завод расположен в Самарской области и имеет проектную мощность около 8,9 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие специализируется на переработке нефти, поставляемой, в частности, с месторождений Западной Сибири и Самарской области. На НПЗ производят различные виды нефтепродуктов, в частности бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие компоненты, необходимые для топливного рынка.

Завод является важной частью нефтеперерабатывающей инфраструктуры Самарского региона и обеспечивает переработку значительных объемов российского сырья.

Сызранский НПЗ снова под ударом: смотрите видео

Также в сети появились сообщения о возможной атаке на Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Из-за падения обломков БПЛА там возник пожар. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. На месте работают оперативные и специальные службы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожар на Ильском НПЗ: смотрите видео

Отметим, что Ильский НПЗ является одним из больших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Его проектная мощность составляет до 6,6 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Эта продукция используется, в частности, для обеспечения российской военной логистики и снабжения подразделений армии России горюче-смазочными материалами.

Напомним, что 21 мая 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу. По итогам этой атаки украинские военные впоследствии подтвердили остановку работы предприятия.

А вот Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае пострадал уже в ночь на 10 июля, Тогда в рамках совместной операции deepstrike подразделения ГУР МО Украины вместе с Силами беспилотных систем, Государственной пограничной службой и другими компонентами Сил обороны нанесли удар по предприятию. На территории Ильского НПЗ были зафиксированы взрывы, после которых возник пожар.

Тогда же под удар попал нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" в Таганроге, где был зафиксирован пожар, а также нефтебаза "Азовнефтепродукт" в Ростовской области, где произошли взрывы и задымление.

Украинские военные сообщили также о повторном поражении комплекса "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области, который занимается переработкой газового конденсата и производством нефтепродуктов.

Отдельной целью стали 18 судов противника, среди которых 13 танкеров, три сухогруза, паром и вспомогательное судно. По данным Сил обороны, эти плавсредства использовались для транспортировки топлива, военных грузов и другого снабжения для армии России.

Также был поражен склад горюче-смазочных материалов российских войск в районе Розовки Запорожской области. Кроме того, в рамках операции "Крымский рубильник off" украинские силы заявили о поражении пяти электроподстанций в оккупированном Крыму.