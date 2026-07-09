Беспилотники нанесли удар по Твери: после серии взрывов загорелась нефтебаза

В ночь на 9 июля в российской Твери прогремела серия взрывов. По предварительным данным, под атакой оказалась нефтебаза "Тверьнефтепродукт", где после попадания разразился пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Supernova+.

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Что известно об атаке на Тверь?

Очевидцы сообщали о нескольких взрывах в районе предприятия, после чего над объектом поднялся густой дым.

Дым над нефтебазой после атаки: смотрите видео

В сети распространяются кадры, на которых запечатлен момент удара по нефтебазе. Также сообщается, что в результате атаки загорелся как минимум один резервуар с топливом.

Момент удара по НПЗ: смотрите видео

Местные жители также публиковали видео задымления в районе поселка Элеватор, расположенного недалеко от места предполагаемого удара.

В Твери горит нефтебаза: смотрите видео

Нефтебаза "Тверьнефтепродукт" является одним из ключевых топливных объектов в Тверской области, поскольку обеспечивает хранение и распределение бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов для региона. Она входит в состав логистической инфраструктуры, которая используется для поставок топлива как гражданским потребителям, так и, потенциально, военным структурам.

Тверь расположена примерно в 450–500 километрах от границы с Украиной и примерно в 170 километрах к северо-западу от Москвы. Поражение таких объектов может затруднить логистику топлива и создать дополнительную нагрузку на российскую топливную инфраструктуру.

Помимо Твери, была проведена атака на нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" в Михайловске Ставропольского края. В сети также распространяются фото и видео, на которых видно задымление в районе объекта.

Напомним, совсем недавно СБУ сообщила об успешной атаке на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Черкассы" в Республике Башкортостан. По данным спецслужбы, объект является одним из ключевых элементов системы "Транснефть – Урал" и расположен примерно в 1500 километрах от государственной границы Украины.

Над станцией пролетели как минимум восемь беспилотников. В результате ударов возник пожар в районе резервуарного парка и производственных мощностей предприятия. По словам главы СБУ Евгения Хмары, целью операции является снижение военно-экономического потенциала России и нанесение удара по инфраструктуре, обеспечивающей армию оккупантов топливом и логистикой.

Эта станция ежегодно транспортирует почти 2 миллиона тонн нефтепродуктов и имеет 27 резервуаров общим объемом более 385 тысяч кубических метров.

Он подчеркнул, что для России больше не существует безопасных регионов даже в глубоком тылу, а каждый дальний удар увеличивает цену войны для агрессора.