Комментируя в эфире 24 Канала атаку по Одесчине, депутат Одесского районного совета Валентина Шульц рассказала, что враг повредил элеватор (сооружение для хранения зерна). По ее словам, нанесенный ущерб значителен.

Россия усиливает обстрелы портовой инфраструктуры

Российские захватчики пытаются нанести как можно больший ущерб Украине, атакуя портовую инфраструктуру и элеваторы во время сбора урожая. Депутат районного совета подчеркнула, что в этом году Россия еще интенсивнее атакует украинские порты.

Россия хочет нанести нам как можно больше экономического и экологического ущерба. Сейчас идет сезон, когда аграрии собирают урожай. Черноморский путь не работает из-за соображений безопасности. Из-за этого они ищут альтернативные способы хранения продукции и ее вывоза,

– рассказала Шульц.

Противник понимает это, поэтому, по ее словам, наносит удары по логистике, стремясь заблокировать экспорт украинской продукции.

Подробности о 7-часовом обстреле Одесчины: смотрите в видео

Напомним, что Россия во время атаки на Одесскую область, которая в ночь на 27 августа длилась более 7 часов, повредила также 16-этажку, два учебных заведения и частный дом. Разрушены также объекты инфраструктуры, территория элеватора, гаражи и автомобили жителей.

Правоохранительные органы документируют последствия военных преступлений, совершенных Россией против мирного населения Одесской области. В областной прокуратуре сообщили, что в результате атаки пострадали два человека: 24-летний мужчина и 25-летняя женщина. Оба госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

А вот в ГСЧС Одесской области сообщили о последствиях утренней атаки. В результате вражеского удара в одном из районов Одессы возник пожар в одноэтажном частном жилом доме. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров. Пострадали три человека. Также повреждены фасад и окна соседних зданий. Психологи ГСЧС на месте оказали помощь четырем людям, среди которых был ребенок.

Последствия атаки на Одесчину и областной центр / Фото: Одесская ОГА, прокуратура