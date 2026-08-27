Коментуючи в етері 24 Каналу атаку по Одещині, депутатка Одеської районної ради Валентина Шульц розповіла, що ворог поцілив в елеватор (споруда для зберігання зерна). З її слів, руйнування спричинені суттєві.

Росія інтенсивніше обстрілює портову інфраструктуру

Російські загарбники намагаються завдати побільше шкоди Україні, атакуючи портову інфраструктуру й елеватори під час збору врожаю. Депутатка райради наголосила на тому, що цьогоріч Росія ще інтенсивніше атакує українські порти.

Росія хоче завдати нам якомога більше економічних та екологічних збитків. Зараз триває сезон, коли аграрії збирають врожай. Чорноморський шлях не працює через безпековий складник. Через це вони шукають альтернативні способи збереження продукції, її вивезення,

– розповіла Шульц.

Противник розуміє це, тому, з її слів, цілиться по логістиці, прагнучи заблокувати експорт української продукції.

Деталі про 7-годинний обстріл Одещини: дивіться у відео

Нагадаємо, що Росія під час атаки по Одещині, яка в ніч на 27 серпня тривала понад 7 годин, пошкодила також 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали об'єкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі й автомобілі мешканців.

Правоохоронні органи документують наслідки воєнних злочинів, вчинених Росією проти мирного населення Одещини. В обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки постраждали двоє людей: 24-річний чоловік та 25-річна жінка. Обох госпіталізовано, вони перебувають у стані середньої тяжкості.

А от в ДСНС Одеської області поінформували щодо наслідків вже ранкової атаки. Через ворожий удар в одному з районів Одеси виникла пожежа в одноповерховому приватному житловому будинку. Рятувальники ліквідували займання на площі 50 квадратних метрів. Постраждали три людини. Також пошкоджено фасад та вікна поруч розташованих будівель. Психологи ДСНС на місці надали допомогу чотирьом особам, серед яких була дитина.

Наслідки атаки по Одещині та обласному центру / Фото: Одеська ОВА, прокуратура