Ночную атаку враг направил на портовую инфраструктуру: над Одесщиной сбили 9 "Шахедов"

Россия продолжает запускать дроны-камикадзе по нашему государству. В частности, оккупанты атаковали Одесскую область "Шахедами". Под ударом находилась портовая инфраструктура.

Состоялся обстрел в ночь на 23 октября. Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона констатировала, что 9 беспилотников были ликвидированы именно над этим причерноморским регионом, – информирует 24 Канал.

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Атака дронов на Одесщину

Беспилотные летательные аппараты двигались со стороны Черного моря на Одесскую область. Однако противовоздушная оборона не спала и по ним отрабатывала.

Ночная атака была направлена на припортовую инфраструктуру. Дроны типа "Шахед" были направлены на побережье. С акватории Черного моря заходили в Одесскую область. И девять из них были как раз в Одесской области уничтожены,

– констатировала Гуменюк.

Впоследствии в Силах обороны Юга уточнили, что в результате падения обломков дрона была повреждена припортовая инфраструктура в Одесской области. Пожар оперативно обуздали соответствующие службы, поэтому пострадавших нет.

Зерновой коридор

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что некоторое время до этого обстрела была так называемая "оперативная пауза" – то есть враг накапливал резервы, чтобы ударить по Одесской области.

Кроме того, спикер заявил, что зерновой коридор, проложенный Украиной совместно с союзниками, показывает неплохие результаты. По экспортным объемам наше государство уже вышло на уровень мая и июня 2023 года.

Очевидно, российским оккупантам это не может нравиться, поэтому они пытаются держать регион в напряжении. В частности, не дают расслабляться одесским ПВО. Для этого в первую очередь в ход идут "Шахеды".

Террор не прекращается

Следует акцентировать, что захватчики оказывают давление на гражданское население Юга Украины посредством тактической авиации.

Около 40 управляемых авиабомб только за минувшие сутки было выпущено по правобережью Херсонщины. Под ударом были Бериславский и Херсонский районы – есть пострадавшие, о чем проинформировала пресс-секретарь Гуменюк.

Также в ночь на 23 октября Россия и Хмельнитчину атаковала "Шахедами". В ОВА сообщили, что Силы ПВО стояли на защите неба, поэтому пострадавших или разрушений нет.

Вместе с тем взрыв ночью слышали жители Винницкой области. Силы обороны Юга утром констатировали, что над регионом был сбит один дрон.