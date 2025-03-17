Одесская область снова была под атакой дронов: там загорелся пожар, есть пострадавший
- Ночью 17 марта российская армия атаковала Одесскую область дронами, поврежден детский сад, частный дом и магазин, есть пострадавший.
- Из-за повреждения энергетической инфраструктуры около 500 абонентов остались без электроэнергии, работают спасатели.
- В результате ударов загорелось складское здание, магазин и автомобиль, пожар ликвидирован.
Российская армия ночью 17 марта снова атаковала Одесскую область дронами-камикадзе. В результате этого пострадал детский сад, частный дом, также есть пострадавший.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
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Какие последствия атаки по Одесской области
Олег Кипер рассказал, что в Одесском районе повреждено детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль.
К сожалению, пострадал один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь,
– написал чиновник.
Также из-за повреждения энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы около 500 абонентов находятся без электроэнергии. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.
Последствия вражеской атаки Одесской области / Фото ГСЧС
В ГСЧС, в свою очередь, добавили, что в результате вражеских ударов в Одесской области загорелось складское здание, бездействующий, магазин и легковой автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали пожар.
Пожары в результате атаки дронами в Одесской области 17 марта / Видео ГСЧС
На местах вражеской атаки в Одесской области работали 33 спасателя и 7 единиц техники.