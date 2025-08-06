В ночь на 6 августа российские оккупанты обстреляли Одесскую область, враг целил в объекты гражданской инфраструктуры. В результате повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.

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Что известно об обстреле оккупантов?

В Измаильской районной государственной администрации рассказали о ночном обстреле врага. Согласно данным администрации, российские оккупанты в очередной раз атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов,

– говорится в сообщении.

Глава Одесской ОГА добавил, что в результате вражеской атаки есть повреждения газовой инфраструктуры. В частности, на месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали наши пожарные. Огнем уничтожено производственное оборудование, а в результате повреждения магистрального газопровода, временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий и по выпуску газа из системы. На месте работают все уполномоченные службы, в частности, правоохранители фиксируют следы очередного преступления россиян против мирного населения.

Напомним, что в ночь на 6 августа россияне в очередной раз атаковали украинские города. Воздушная тревога звучала в ряде регионов. Об ударных беспилотниках в Одесской области Воздушные силы сообщали около 00:21. Они двигались в направлении Татарбунаров/Измаила.

Враг атаковал дронами из акватории Черного моря. Также известно, что угроза применения вражеских беспилотников была в Николаевской области. Кроме этого, Воздушные силы рассказывали об ударном БпЛА на Полтавщине в направлении Кировоградской области.