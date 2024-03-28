Потеряли боевую способность: ВСУ объяснили, что произошло с ракетами, которые летели на Одесчину

В ночь на 28 марта оккупанты атаковали Юг "Шахедами" и не только. Ракеты, которые враг направил на Одесскую область, потеряли боевую способность.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга. Также рассказали подробнее об атаке агрессора, передает 24 Канал.

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Ракеты потеряли боевую способность

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В начале ночи из самолетов Ту-22М3, вышедших на пусковые рубежи над акваторией Черного моря, оккупанты направили ракеты Х-22 в сторону юга Одесской области. Далее с Су-30 выпустили и противорадиолокационную ракету в том же направлении.

Ракеты потеряли боевую способность в акватории моря,

– отметили в Силах обороны Юга.

Вражескую атаку прокомментировала в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что Ту-22 являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22, работать по которым очень сложно. В то же время они не очень современные, хотя враг над этим работает, доводя до уровня Х-32 и тому подобное.

Уже не первый раз фиксируются моменты, когда у них возникают какие-то проблемы в воздухе. Вполне вероятно, что могла произойти такая же ситуация,

– подчеркнула Гуменюк.

Добавила, что последствия атаки уточняются. Впрочем, военные понимают, что заходя из акватории Черного моря, враг пытался атаковать именно южные регионы Одесской области.

Какие последствия этой ночной атаки

Ночью 28 марта российский агрессор продолжил террористические атаки на южные и юго-восточные регионы Украины.

Враг применял и стратегическую, и тактическую авиацию, а позже направил несколько волн дронов типа "Shahed-131/136".

Боевая работа сил ПВО продолжалась почти 4 часа.

Основной дроновый удар враг сконцентрировал по Запорожской области. Там "Шахеды" маневрировали над жилыми кварталами и промышленными объектами.

Часть БПЛА заходила и на Днепропетровщину. Отдельно пара "Шахедов" из акватории Черного моря была направлена по энергетическому объекту Одесской области.

В операционной зоне Сил обороны Юга удалось уничтожить 16 дронов. В частности, 2 "Шахеды" в Одесской области, 3 – в Днепропетровской и 11 – на Запорожье.

К сожалению, не обошлось без попаданий. Так, россияне атаковали транспортную инфраструктуру Запорожской области. К счастью, люди не повреждены.

Маневрирование "Шахедов" над жилыми кварталами Запорожья привело к падению обломков сбитых дронов в частный сектор.

Произошло возгорание. Также взрывной волной повреждено более 10 домовладений, 2 местных жителя получили ранения. Пожар ликвидирован. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильное.

Оккупанты атаковали Одесскую область и около 8 утра 28 марта. Взрывы прогремели, в частности, в Одессе. В Воздушных силах предупреждали, что в Одесскую область направляется ракета.