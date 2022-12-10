Ситуация очень сложная, – Укрэнерго о перспективах восстановления света в Одесской области

Повреждена часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования. В результате этого было обесточено потребителей Одессы и области.

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Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения. Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений, – заявили в ведомстве.

В Укрэнерго сообщили, что ситуация в регионе очень сложная, и восстановление может занять больше времени.

Также призвали в период отсутствия электроэнергии позаботиться о себе и родных и помочь тем, кто нуждается в этом рядом.

На восстановление требуется больше времени, чем обычно

На этой неделе удалось восстановить почти все энергообеспечение Одессы, однако после ночных ударов город снова обесточен. Электроэнергию сейчас подают только в больницы, роддомы, котельные и насосные станции.

Замруководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация остается тяжелой, однако контролируемой. По его словам, на восстановительные работы нужно больше времени, чем обычно. Он попросил с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась, поскольку власть и коммунальщики работают круглосуточно, и восстанавливают разрушенное.

В Одессе и области работают все Пункты Несокрушимости. Итак, если вам нужно подзарядить свои устройства, согреться и попить горячий чай, можете обратиться в эти пункты за помощью.