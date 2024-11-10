Разрушенные дома, пожары и погибшая собака: ужасные кадры последствий массированной атаки на Одессу

Четвертую ночь подряд российские захватчики наносят удары по Одессе. В результате массированной атаки дронами 10 ноября разрушены жилые дома, сгорели гаражи, есть пострадавшие, погибла собака.

Об этом сообщает 24 Канал. Местные власти и ГСЧС показали ужасные кадры последствий российской атаки.

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Последствия массированной атаки на Одессу 10 ноября

Агрессор снова нанес массированный удар по Одесской области. В ГСЧС сообщили, что повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом.

В результате вражеского обстрела ударными беспилотниками в Одессе получили ранения два человека. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести,

– сообщил глава ОВА.

В областной прокуратуре уточнили, что пострадали двое жителей частного дома в Пересыпском районе.

Последствия массированной атаки России в Одесской области: смотрите видео

Последствия вражеской атаки ликвидировали 52 спасатели вместе с добровольцами и подразделением Одесского городского совета.

Оккупанты массированно атаковали Одесскую область ночью 10 ноября / Фото ГСЧС

Олег Кипер рассказал о поврежденной инфраструктуре:

25 гаражных помещений;

2 легковых автомобиля;

9 грузовых автомобилей;

рынок: 10 киосков и 2 магазина;

6 частных жилых домов, (из которых 2 разрушены);

АЗС.

Россияне разрушили дома, магазины / Фото из телеграма Кипера

Геннадий Труханов констатировал, это очередной акт терроризма со стороны россиян.

Опять жилые дома, мирные люди. В одном из разрушенных домов мы нашли погибшую собаку. Вот с кем они воюют,

– подчеркнул городской голова.

Последствия российской атаки на Одессу: смотрите видео

На месте работают оперативные службы. Также принимаются заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для ее оформления.

Коммунальные службы расчищают разрушения, дворовые территории, дворы, вывозят обломки и помогают пострадавшим.

Разрушенные и поврежденные дома / Фото из телеграма Труханова

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия российской атаки / Фото прокуратуры