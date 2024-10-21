Первую ракету запустили для отвлекающего маневра: Братчук рассказал детали атаки по Одесской области
Враг продолжает терроризировать Одесскую область. Вечером 20 октября Россия атаковала Одессу двумя противорадиолокационными ракетами. Противник также запустил по Одесской области беспилотники типа "Шахед".
Об этом в эфире 24 Канала сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что в Одесской области постоянно сохраняется угроза баллистической атаки.
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Последствия вражеского удара
Пожар, который возник вечером после удара противника, спасателям удалось довольно быстро ликвидировать.
Враг запустил ракеты Х32-П (противорадиолокационные) с самолета Су-30. Мне известно, что таких ракет было 2, первую запустили для отвлекающего маневра, вторая попала в припортовую инфраструктуру. Также обломки одной из ракет упали в поле. Самое главное, что пострадавших в результате удара нет,
– отметил Сергей Братчук.
В областном управлении ГСЧС сообщили, что из-за падения обломков ракет в Одесском районе произошло возгорание сухой травы и заброшенного здания, раненых нет.
После ракетной атаки россияне запустили беспилотники, которые были уничтожены силами ПВО. Братчук рассказал, что в целом на Юге было уничтожено ориентировочно 10 БПЛА типа "Шахед": в Николаевской, Одесской, Херсонской областях. Сегодня в Одесской области было объявлено уже 3 сигнала воздушной тревоги подряд (по состоянию на 13:00).