Про це в етері 24 Каналу повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що в Одеській області постійно зберігається загроза балістичної атаки.

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Наслідки ворожого удару

Пожежу, яка виникла ввечері після удару противника, рятувальникам вдалося доволі швидко ліквідувати.

Ворог запустив ракети Х32-П (протирадіолокаційні) з літака Су-30. Мені відомо, що таких ракет було 2, першу запустили для відволікаючого маневру, друга влучила в припортову інфраструктуру. Також уламки однієї з ракет впали у полі. Найголовніше, що постраждалих внаслідок удару немає,

– зазначив Сергій Братчук.

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі, поранених нема.

Після ракетної атаки росіяни запустили безпілотники, які були знищені силами ППО. Братчук розповів, що загалом на Півдні було знищено орієнтовно 10 БпЛА типу "Шахед": в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях. Сьогодні на Одещині було оголошено вже 3 сигнали повітряної тривоги поспіль (станом на 13:00).