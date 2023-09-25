Оккупанты запустили на Одесщину 19 "Шахедов", 12 "Калибров" и 2 "Ониксы": сколько удалось сбить
В ночь на 25 сентября российские захватчики нанесли комбинированную атаку по Одесщине. Враг ударил дронами-камикадзе и ракетами.
В общей сложности захватчики выпустили 19 "Шахедов", 12 "Калибров" и 2 "Ониксы". Сколько вражеских целей удалось сбить, в эфире телемарафона рассказала руководитель прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
К теме В Одесской области была угроза применения "Шахедов", "Ониксов" и "Калибров": работала ПВООбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
В Одесской области сбили все "Шахеды" и большинство ракет
Оккупанты пытаются выяснить сущность и плотность нашей ПВО. Захватчики понимают, что портовая инфраструктура для Одесщины приоритетна и она наверняка надежно защищена. Именно поэтому произошла и массированная, и комбинированная атака.
19 дронов "Шахед" были запущены. Все уничтожены силами противовоздушной обороны,
– отметила Гуменюк.
Подчеркнула, что боевая работа была очень мощной и тяжелой. Как следствие, обломками были повреждены частные дома, произошло возгорание травы.
К сожалению, также произошло попадание, потому что 12 "Калибров" враг направил по Югу Украины. Подавляющее большинство сбили в небе над Одесской областью. Один был уничтожен над Николаевщиной, один – над Кировоградщиной.
Представительница ОК "Юг" отметила, что это та тяжелая и длинная дуга в боевой работе. Она была отслежена Силами ПВО и отработана.
Важно! В Воздушных силах сообщили, что всего во время ночной атаки России по Украине зафиксировано 33 средства воздушного нападения. В частности:
- 12 крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";
- 19 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
ПВО уничтожила 11 "Калибров" и 19 "Шахедов".
Сколько ракет и Шахедов уничтожили / Инфографика Воздушных сил
"Ониксами" агрессор ударил по портовой инфраструктуре
Произошло попадание. Враг коварно ударил по припортовой инфраструктуре.
"Ониксы" являются сверхзвуковыми ракетами. Их было две. Они попали в зернохранилище. К счастью, оно было пустым, но все же сам факт попадания в ту инфраструктуру, которая причастна к зерновому соглашению для врага приоритетным,
– подчеркнула Гуменюк.
Также добавила, что фактически разрушен морской вокзал в Одессе. Это коварная тактика врага – бить по гражданской инфраструктуре, чтобы подвергнуть максимальной опасности гражданское население.
Какие последствия атаки на Одесщину
- Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе. В здании привокзальной гостиницы, уже несколько лет не функционирующей, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали.
- "Ониксы" разрушили зернохранилища. К счастью, люди не пострадали.
- В результате падения обломков в ходе боевой работы повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы.
- Также загорелась трава на открытых территориях.
- Пожар ликвидирован. Пострадавшие не зафиксированы.
- Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла. Одна гражданская женщина травмирована. Ей оказана медицинская помощь.