В результате ночной атаки на Одессу было повреждено общежитие: в горсовете показали фото

В результате вражеской атаки на Одесскую область в ночь на 6 октября была повреждена жилая двухэтажка в Хаджибейском районе. Речь идет о бывшем общежитии асфальтного завода.

Этой ночью российская армия атаковала Одессу и область дважды: сначала ударными дронами, потом – баллистическими ракетами. О последствиях удара сообщили в Одесском городском совете.

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В результате удара пострадало бывшее общежитие

В результате ночной вражеской атаки в доме были выбиты окна в комнатах и местах общего пользования. В горсовете добавили, что всего речь идет о девяти окнах, в течение дня их должны закрыть пленкой.

Отмечается, что жители дома могут обратиться за получением материальной помощи. Консультацию и помощь можно получить в Хаджибейской районной администрации по адресу: ул. Генерала Петрова, 22.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Вследствие атаки на Одессу пострадало бывшее общежитие / Фото: Одесский городской совет

К слову, ранее стало известно, что в результате российского обстрела Одесской области было повреждено сухогрузное гражданское судно. Осколками также был поврежден газовый трубопровод, однако сотрудники ГСЧС быстро ликвидировали утечку газа.