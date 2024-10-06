Цієї ночі російська армія атакувала Одесу та область двічі: спочатку ударними дронами, потім – балістичними ракетами. Про наслідки удару повідомили в Одеській міській раді.

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Внаслідок удару постраждав колишній гуртожиток

Внаслідок нічної ворожої атаки в будинку були вибиті вікна у кімнатах та місцях загального користування. В міськраді додали, що всього йдеться про дев'ять вікон, протягом дня їх мають закрити плівкою.

Зазначається, що мешканці будинку можуть звернутися за отриманням матеріальної допомоги. Консультацію та допомогу можна отримати в Хаджибейській районній адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Внаслідок атаки на Одесу постраждав колишній гуртожиток / Фото: Одеська міська рада

До слова, раніше стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Одещини було пошкоджено суховантажне цивільне судно. Осколками також було пошкоджено газовий трубопровід, однак співробітники ДСНС швидко ліквідували витік газу.