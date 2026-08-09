Последствия российской атаки на Одессу: в ГСЧС показали кадры с места атаки

Враг нанес массированный удар по Одессе, в результате чего в нескольких районах города возникли пожары и были причинены значительные разрушения. По предварительным данным, пострадали 8 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о последствиях удара?

Россия нанесла массированный удар по Одессе. В результате попаданий в городе зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. По предварительной информации, пострадали 8 человек. Информация о характере их травм и состоянии уточняется.

Последствия атаки зафиксированы в нескольких районах Одессы. На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия российского обстрела.

Пожары и разрушения в нескольких районах Одессы / Фото ГСЧС

Один из пожаров возник в четырехэтажном жилом доме в центральной части Одессы. Огонь также охватил автомобили, припаркованные рядом с домом.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Пожар удалось ликвидировать на площади 1000 квадратных метров. В настоящее время экстренные службы продолжают работать на местах и проверять территорию.

Пожар в Одессе: смотрите видео

Еще по одному адресу в Одессе в результате атаки загорелись два частных жилых дома. Спасатели также ликвидировали это возгорание. Все пожары, возникшие после российского удара, уже ликвидированы.

Город после ночной атаки / Фото Нацполиция

Помимо непосредственного тушения огня, специалисты занимались оценкой последствий разрушений и оказывали помощь людям, оказавшимся в опасной ситуации.

К ликвидации последствий атаки были привлечены не только пожарно-спасательные подразделения. На местах происшествий работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь людям, пострадавшим в результате российской атаки или ставшим свидетелями разрушений и пожаров.

Напомним, Россия совершила массированную атаку по Одесской области, применив баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также сотни ударных беспилотников. По данным Воздушных сил, враг использовал "Искандер-М/С-400", "Ониксы" и Х-31П, а основным направлением удара стала Одесская область.

Кроме того, российские военные запустили по Украине 202 беспилотника и баллажирующие боеприпасы "Бандероль", значительная часть которых направлялась именно на юг. Украинская ПВО за ночь сбила или подавила 174 дрона и 5 "Бандеролей".

В то же время в Одессе и пригороде раздавались взрывы, а около 4:00 россияне, по предварительным данным, нанесли баллистический удар по Черноморску. Атака на Одесскую область продолжалась несколько часов: о взрывах сообщали ночью и около 5:00, когда враг, по предварительным данным, применил противорадиолокационную ракету Х-31П