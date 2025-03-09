Враг в ярости: куда россияне били несколько дней в Одессе

Российские оккупанты в течение нескольких дней атаковали Одесскую область и областной центр. В основном враг пытался поразить объекты критической энергетической инфраструктуры.

Несмотря на огромное давление дронов, силы противовоздушной обороны отработали очень хорошо. Как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, благодаря этому удалось удержать критическую инфраструктуру: больницы, заведения, которые позволяют области продолжать борьбу.

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Какие последствия обстрелов

В течение нескольких дней в море появлялся вражеский дрон-разведчик. По нему отрабатывали системы противовоздушной обороны. Это не всегда является подтверждением того, что оккупанты будут наносить удары, но составляет большой риск новой атаки, прежде всего "Шахедами".

Также враг использовал баллистику с территории временно оккупированного Крыма, поэтому ситуация действительно была "жаркой". Несколько энергетических объектов получили повреждения, в частности в Одессе была достаточно критическая ситуация,

– сказал Сергей Братчук.

В городе более 10 тысяч абонентов остались без энергоснабжения. Энергетики работали максимально продуктивно и быстро восстанавливали повреждения. Также из-за взрывов в Одессе были проблемы с теплоснабжением, но даже погода решила поддержать одесситов.

Алгоритмы действий властей всех уровней, коммунальных служб, Сил обороны – четко отработаны. За это им большая благодарность. С другой стороны есть понимание, что враг свирепствует и пытается повышать ставки,

– добавил Братчук.

Не надо забывать, что Одесская область имеет выход к Черному морю, там работают порты, заходят гражданские суда. Более того, работают операторы крупных европейских компаний.

Когда враг атаковал портовую и припортовую инфраструктуру, то пострадали 2 корабля, которые шли под флагами иностранных государств. Оператором этих контейнерных перевозок была очень большая европейская компания. Несмотря на все, она продолжила работать.

Это подтверждает, что мир доверяет Украине и нашими Силам обороны, но враг ни перед чем не останавливается.